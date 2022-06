Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - An Unfallfolgen verstorben

Meißenheim (ots)

Nach einem alleinbeteiligten Sturz am Samstag vor zwei Wochen (21. Mai) ist der Fahrer eines Rollers am Dienstag (7. Juni) in einem Lahrer Krankenhaus verstorben. Der 77-Jährige war damals mit einem Roller auf dem Verbindungsweg zwischen Meißenheim und Kürzell unterwegs und dürfte gegen 11 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers auf ein dortiges Kiesbett geraten sein. Hierbei kam der Senior zu Fall und hat sich vermeintlich auf den ersten Blick keine schweren Verletzungen zugezogen. Ein zufällig am Unfallort vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer hat dem 77-Jährigen wieder auf die Beine geholfen und der Gestürzte fuhr anschließend selbständig nach Hause. Dort hat ein Angehöriger den Rettungsdienst verständigt und der Verunfallte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er dann letztlich verstarb.

/wo

