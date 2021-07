Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in die BBS II Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Noch unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 15. Juli 2021, gegen 03:15 Uhr, gewaltsam in die BBS II an der Straße Wiekhorner Heuweg in Delmenhorst ein. Im Schulgebäude wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Durch das weitere Vordringen im Inneren des Gebäudes wurde ein Alarm ausgelöst. Anschließend ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell