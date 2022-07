POL-WHV: Kennzeichendiebstahl in Varel

Bockhorn (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Sielstraße die Scheibe der Beifahrertür an einem abgestellten PKW zerstört. Durch die entstandene Beschädigung konnte auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche entwendet werden. Im gleichen Zeitraum wurden in der Grodenstraße zwei auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stehende unverschlossene PKW geöffnet und durchsucht. Hier ist aktuell kein Diebesgut bekannt. Die jeweiligen Tatorte liegen in ...

