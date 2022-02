Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Kasseler Schulen mit Graffitis besprüht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Offenbar auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen die Sachbeschädigungen durch Graffitis an zwei Schulen in der Kasseler Innenstadt, die sich am Wochenende ereigneten. Die Taten in der Wilhelmshöher Allee, ggü. der Hermannstraße, und in der Kölnischen Straße, ggü. der Hardenbergstraße, waren am heutigen Montagmorgen festgestellt und der Polizei gemeldet worden. Am Freitagnachmittag war nach Auskunft der Hausmeister an den Schulen noch alles in Ordnung. Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichten, hatten die unbekannten Täter in beiden Fällen mit schwarzer Farbe das Wort "Antifa", mehrere Anarcho-Zeichen und weitere Schriftzüge an Hauswände und die Wand eines Fahrstuhls gesprüht. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Da eine politische Motivation der Täter erkennbar ist, werden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell