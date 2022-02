Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Straßenbahn-Unfall: Bergung dauert noch an; beide Fahrer und Fahrgäste verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemeldungen.)

Kassel-Niederzwehren: Nachdem es am heutigen Montagmorgen gegen 6:40 Uhr auf einer Straßenbahnstrecke neben der Korbacher Straße zum Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen gekommen war, dauern die Arbeiten an der Unfallstelle noch an. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ist die Tram, die rückwärts gegen die andere Straßenbahn gestoßen war, bei dem Zusammenprall im hinteren Bereich entgleist. Beide Straßenbahnen sind erheblich beschädigt worden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten, die voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern werden, bleibt zudem die Korbacher Straße, zwischen Brückenhofstraße und Heinrich-Plett-Straße, gesperrt.

Die Ursache des Unfalls zwischen den Haltestellen "Schulzentrum Brückenhof" und "Korbacher Straße" ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war eine der Straßenbahnen aus noch unbekannten Gründen auf freier Strecke rückwärts gegen die nachfolgende Tram, die offenbar noch gebremst und angehalten hatte, gestoßen. Zur Klärung der Unfallursache ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Darüber hinaus sind die Fahrtenschreiber beider Fahrzeuge sichergestellt worden. Bei dem Zusammenstoß sind nach derzeitigen Erkenntnissen 14 Personen verletzt und teilweise von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Verletzten befinden sich Fahrgäste im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, die offenbar eher leicht verletzt wurden, und auch die beiden Tram-Fahrer. Der 43 Jahre alte Fahrer der rückwärts rollenden oder fahrenden Bahn erlitt offenbar einen Schock. Der 54-jährige Fahrer der nachfolgenden Straßenbahn wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

