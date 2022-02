Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Regiotrams an Korbacher Straße zusammengestoßen; mehrere Leichtverletzte

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Auf einer Bahnstrecke unmittelbar neben der Korbacher Straße sind am heutigen Montagmorgen gegen 6:40 Uhr zwei Regiotrams zusammengestoßen. Wie die an der Unfallstelle in Höhe der Lichtenberg-Schule eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West mitteilen, waren beide Bahnen nach ersten Ermittlungen in die gleiche Fahrtrichtung, in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen soll eine der Regiotrams dort zurückgerollt und gegen die andere Tram gestoßen sein. Durch den Zusammenstoß zogen sich mehrere Personen in den Regiotrams Verletzungen zu. Wie die eingesetzten Beamten nach Rücksprache mit den vor Ort eingesetzten Rettungskräften berichten, sind aktuell 14 Verletzte bekannt, wobei es sich bislang nur um leichte Verletzungen handeln soll.

In die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wird auch ein Gutachter eingeschaltet und nun zur Unfallstelle kommen. Aktuell kommt es im Bereich des Tram-Verkehrs und der Korbacher Straße aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.

