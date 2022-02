Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Restaurant in Harleshausen: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in ein Restaurant in der Wolfhager Straße in Kassel, Ecke Obervellmarer Straße, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Täter hatten ein Fenster an der Straßenseite gewaltsam geöffnet und waren so in die Gaststätte eingestiegen, wo sie sich auf die Suche nach Wertsachen begaben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 23:30 und 2:30 Uhr in der Nacht eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

