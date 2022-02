Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf Bahnstrecke: Straßenbahnen stießen zusammen; Korbacher Straße bleibt gesperrt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 7:44 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5157781 veröffentlichte Erstmeldung.)

Kassel-Niederzwehren: Bei dem Unfall auf der Bahnstrecke neben der Korbacher Straße in Kassel sind heute Morgen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. In ersten Meldungen war von Regiotrams die Rede. Bei den beiden involvierten Schienenfahrzeugen handelt es sich aber um Straßenbahnen. Aktuell dauern die Arbeiten an der Unfallstelle noch an. Beide Straßenbahnen sind durch den Zusammenstoß anscheinend aus den Schienen gesprungen. Der Sachschaden könnte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen bis hin zu einem siebenstelligen Betrag belaufen.

Aufgrund der Bergungsarbeiten und der Arbeiten des Gutachters, der in die Ermittlungen zur Unfallursache eingebunden wurde, ist die Korbacher Straße zwischen der Heinrich-Schütz-Allee und der Brückenhofstraße weiterhin voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

