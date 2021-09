Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Autobahn 1 - Oldenburg in Holstein/ Verkehrskontrollen - über 200 Geschwindigkeitsverstöße

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (31.08.201) führten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers (PABR) Scharbeutz und weitere Spezialisten Verkehrskontrollen auf der BAB1 im nördlichen Ostholstein durch. 210 Geschwindigkeitsverstöße und Sicherheitsleistungen in Höhe von über 2400 Euro waren das Ergebnis. Innerhalb von sechs Stunden kontrollierten 30 Beamte des PABR Scharbeutz, der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin auf dem PP Hasselburger Mühle. Zeitgleich hatte der Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster seine mobile Messanlage in Höhe der AS Oldenburg aufgebaut. Im Zuge der Kontrollen wurde ein Hamburger PKW mit einer Geschwindigkeit von 156 km/h, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, gemessen. Den verantwortlichen Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot. Die kontrollierten Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen mussten direkt vor Ort ihre Sicherheitsleistungen entrichten. Insgesamt nahmen die Beamten rund 1260 Euro in Verwahrung. Neben den benannten Geschwindigkeitsverstößen wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter BtM-Einfluss sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch hier wurde bei einem Verkehrsteilnehmer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro angeordnet.

