Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr

Gefährdung des Straßenverkehrs

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 14.05 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Jever gemeldet. Demnach soll der Fahrer eines Pkw der Marke Citroen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw gestreift und dabei beschädigt haben. Der Mann habe sich um den entstandenen Schaden allerdings nicht gekümmert. Des weiteren sei durch die unsichere Fahrweise des Mannes beinahe ein Vater mit seinem Kind zu Schaden gekommen. Der graue Citroen habe diese beiden Personen, die im Begriff gewesen seien auf dem Parkplatz die Fahrbahn zu überqueren, fast touchiert. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellen bei dem 54-jährigen Fahrer des Citroen erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholwert kann nicht ermittelt werden, so dass dem Mann wegen des dringenden Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eine Blutprobe entnommen wird. Sein Führerschein wird sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der o.g. Vater mit seinem Kind wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

