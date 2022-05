Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Grand Cherokee entwendet

Ratzeburg (ots)

30. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 26./27.05.2022 - Lütjensee

In der Zeit von Donnerstag (26.05.2022), bis Freitag (27.05.2022) ist es in der Bahnhofstraße in Lütjensee, Ortsteil Dwerkaten, zu einem Diebstahl eines Grand Cherokee (Wert ca. 60.000 Euro) gekommen.

Unbekannte entwendeten den auf einem Privatgrundstück abgestellten Pkw zwischen 17.00 Uhr und 08.30 Uhr.

Das Fahrzeug hat die Farbe schwarz und ist mit Oldesloer Kennzeichenschildern versehen.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04541/809-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell