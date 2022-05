POL-RZ: Beim Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Wer ist gefahren?

Ratzeburg (ots) - 27. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.05.2022 - Lauenburg Bereits am Mittwoch (25.05.2022), gegen 17.00 Uhr ist es in der Berliner Straße in Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer- und eine Unfallbeteiligte leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 89-jähriger Lauenburger mit seinem Kia Venga auf der Berliner Straße in ...

