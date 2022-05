POL-RZ: Fahrzeug in ein Schaufenster geschoben

Ratzeburg (ots) - 23. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.05.2022 - BAB 24/ Talkau Am Samstag (21.Mai2022) konnten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres nach Zeugenhinweisen eine Trunkenheitsfahrt beenden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldete gegen 07:30 Uhr ein Zeuge einen Audi, der auf der Autobahn 24 von Hamburg in Richtung Berlin in Schlangenlinien geführt wurde. An der Anschlussstelle Talkau fuhr der Audi ab und konnte kurz darauf kontrolliert ...

