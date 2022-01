Polizei Hagen

POL-HA: 32-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, 23.01.2022, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr einen Fiat in der Werdestraße an. Als die Beamten den Fahrer aufforderten, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere auszuhändigen, sagte dieser, dass sein Führerschein bei der Polizei läge. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre bis Ende Mai dieses Jahres vorlag. Ein Drogentest zeigte darüber hinaus noch den Konsum von Cannabisprodukten an. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

