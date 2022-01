Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag 3: Todesopfer nach Brand in Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße identifiziert

Hagen-Vorhalle (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße am Donnerstagnachmittag (20.01.2022) konnten zwei Personen tot geborgen werden. Die Identität der Verstorbenen ist nun geklärt - es handelt sich um eine 56-jährige Frau und um einen 61-jährigen Mann. Beide wohnten in dem Haus. Nähere Angaben zur Brandursache können weiterhin noch nicht getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die erste Pressemeldung zum Brand (vom 20.01.2022, 18.31 Uhr) finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5126788

Die zweite Pressemeldung zum Brand vom 20.01.2022, 21.37 Uhr) finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5126824

Die dritte Pressemeldung vom 21.01.2022 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5127217

