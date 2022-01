Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag 2: Brand in Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße

Hagen (ots)

In zwei Pressemeldungen von Donnerstag (20.01.2022) berichtete die Polizei Hagen von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße. Nähere Angaben zur Identität der beiden Toten können weiterhin noch nicht gemacht werden. Bei den beiden schwerverletzten Personen handelt es sich um eine 71-jährige Frau und einen 83-jährigen Mann. Nach derzeitigem Stand besteht bei beiden keine Lebensgefahr. Zudem verletzten sich sechs Männer leicht (43, 48, 49, 55, 56 und 64 Jahre alt).

Bei dem in Brand geratenen Mehrfamilienhaus handelt es sich um ein privates Wohngebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Weitere Presseauskünfte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

(arn)

