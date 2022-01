Polizei Hagen

POL-HA: Frau in Wehringhausen durch Jugendlichen mit Messer bedroht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, ging eine 59-Jährige die Minervastraße in Richtung Wehringhauser Straße entlang. Unter der dortigen Eisenbahnbrücke sprach sie gegen 15:15 Uhr ein Jugendlicher an. Er hielt der alkoholisierten Frau in Messer entgegen und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau entgegnete, dass sie keines mit sich führe. In diesem Moment duckte sich der Räuber, vermutlich weil sich ein Auto näherte. Er sagte "Arschloch" und floh über die Wehringhauser Straße in Richtung Bodelschwingplatz. Er wird als zirka 15 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte dunkle Haare, einen Kurzhaarschnitt mit Seitenscheitel, jedoch ohne rasierte Seiten. Bei dem Messer handelte es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von zirka 15 Zentimetern. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

