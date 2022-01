Polizei Hagen

POL-HA: Bein bei Parkrempler eingeklemmt

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Volmarsteiner Straße klemmte sich eine Frau ihr Bein nach einem Parkrempler ein. Die 35-Jährige wollte am Samstag (22.01.2022) um 18 Uhr in einen Mercedes einsteigen, als eine 24-Jährige versehentlich beim Ausparken mit ihrem VW gegen die Tür stieß. Die beiden Autos hatten nebeneinander gestanden. Das Bein der Hagenerin befand sich zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb ihres Fahrzeugs. Es wurde durch den Zusammenstoß und das Zuschlagen der Tür eingeklemmt. Die 35-Jährige verletzte sich leicht und kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein leichter Sachschaden. (arn)

