Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad in Haspe gestohlen

Hagen (ots)

In der Zeit vom 02.01.2022, 10.00 Uhr bis zum 22.01.2022, 16.15 Uhr kam es zu einem Motorraddiebstahl an der Corbacher Straße. Ein 26-jähriger Hagener hatte sein Motorrad Anfang Januar dort abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Abstellort war die Kawasaki ZR 750 J nicht mehr aufzufinden. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Rückfragen bitte an die Polizei Hagen, Telefon, 02331-986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell