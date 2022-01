Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Ladendiebe mit Drogen festgenommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, versuchten zwei Diebe ihr Glück in einem Supermarkt in der Freiligrathstraße. Dort steckten sie sich gegen 14:30 Uhr eine Uhr, zwei Smartwatches, einen USB-Stick, ein Paket Unterwäsche und eine Computermaus in die Kleidung. Die Ware hatte einen Gesamtwert von fast 150 Euro. Doch die Diebe wurden ertappt. Ein Detektiv (39) beobachtete sie, wie sie den Kassenbereich verlassen und fliehen wollten. Er konnte die Gauner aufhalten und mit beiden in seinem Büro auf die Polizei warten. Die Beamten stellten bei einer Durchsuchung des 21- und 20-Jährigen fest, dass der Jüngere Marihuana mit sich führte. Das Rauschgift stellten die Polizisten sicher. Das Diebesgut wurde der Filiale übergeben. Da keiner der Diebe einen festen Wohnsitz besaß, nahmen die Beamten sie vorläufig fest. Die Hagener Kripo hat den Fall übernommen.

