POL-ESW: Pressebericht vom 07.07.22

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 09:44 Uhr befuhr gestern Morgen eine 63-Jährige aus Gießen mit ihrem Pkw die Augustastraße in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Reichensächser Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die dortige Ampel außer Betrieb. Beim Abbiegen übersah sie den auf der Reichensächser Straße stadteinwärts fahrenden Pkw, der von einer 69-jährigen Eschwegerin gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt; der Pkw der 63-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:30 Uhr, ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der die K 40 zwischen Wolfterode und Abterode befuhr. Das Tier überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Bäumen

Angezeigt wurde gestern das Absägen von mehreren Bäumen in einem Privatwald bei Weißenborn. Demnach wurden zwischen dem 01.06.22 und dem 06.07.22 in der Gemarkung "Vor dem Monrotsküppel", rechtsseitig von Rambach an der L 3300 gelegen, 10 Lärchenstämme mit unterschiedlichen Durchmessern und von unterschiedlicher Länge ( acht bis zwölf Meter) abgesägt. Die Stämme blieben teilweise im Wald liegen, teilweise wurden sie an den dortigen Wirtschaftsweg abgelegt, möglicherweise für einen späteren Abtransport. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Am 05.07.22, um 22.10 Uhr kam es in der Straße "Im Kann" in Bad Sooden-Allendorf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen, welches dort mit den Hunden unangeleint spazieren ging und einem 52-jährigen Anwohner, hinsichtlich des Anleinens von Hunden. Nach Aussage des 52-Jährigen waren die Hunde bei Rückkehr erneut nicht angeleint, worauf er das Thema nochmals ansprach, da die Hunde auch auf seinem Grundstück herumliefen. Während der Hundebesitzer mehr oder weniger gelassen reagierte, fuhr seine weibliche Begleitung (57-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf) mit ihrem elektrischen Rollstuhl absichtlich auf diesen zu, wodurch dieser am Bein verletzt wurde und einen Arzt aufsuchen musste.

Feuer auf Gelände des ehemaligen Sportinternats

Geringer Sachschaden von ca. 150 EUR entstand bei einem Feuer, das gestern Mittag in Bad Sooden-Allendorf festgestellt wurde. Gegen 13:00 Uhr teilt der Betreiber einer benachbarten Gaststätte mit, dass er um 12:30 Uhr Brandgeruch aus dem Bereich des ehemaligen Sportinternates wahrgenommen habe. Beim Nachschauen stellte er fest, dass es am ehemaligen Fahrradunterstand (Holz) brannte. Die in Brand geratenen Holzbohlen wurden durch den Mitteiler gelöscht, so dass keine Feuerwehr erforderlich war. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 15:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 50-Jähriger aus Burghaun mit einem Klein-Lkw die B 27 in Richtung Sontra. Um nach links in eine Baustelleneinfahrt abbiegen zu können, musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 80-Jährige aus Weinheim zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 10.000 EUR. Der 80-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 13:00 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 54-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw in der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen auszuparken. Dabei touchierte sie einen geparkten Pkw Smart, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 23:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die L 3237 in Richtung Kleinalmerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

