Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.07.22

Eschwege (ots)

Auf stehenden Pkw aufgefahren

10.000 EUR Sachschaden und zwei Verletzte sind die Folge eines Unfalls, der sich gestern Nachmittag auf der B 249 im Kreuzungsbereich des "Grebendorfer Hütchens" ereignet hat. Um 16:45 Uhr befuhr eine 68-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw von Wanfried kommend in Richtung Eschwege. An der ampelgeregelten Kreuzung übersah sie das Rotlicht und fuhr nahezu ungebremst auf den an der Ampel stehenden Pkw auf, der von einer 49-jährigen Eschwegerin gefahren wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen wurden zu weiteren Untersuchung in das Klinikum nach Eschwege gebracht.

Wildunfall

Um 08:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 35-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die B 250 in Richtung Altenburschla. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.

Johannisfest

Der letzte Johannisfesttag am gestrigen Montag war insgesamt sehr friedlich verlaufen. Drei Platzverweise wegen Herumpöbeln, versuchter Körperverletzung und einer Auseinandersetzung mit der Security wurden ausgesprochen. In einem Fall wurde der Diebstahl einer Bauchtasche angezeigt. Die Geschädigte hatte vor Benutzung des Fahrgeschäfts "Freak" ihre Bauchtasche in einen Aufbewahrungskorb gelegt. Nach der Fahrt war die Bauchtasche samt 90 EUR Bargeld und einem I-Phone gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:44 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw die L 3251 von Neustädt kommend in Fahrtrichtung Wommen. Kurz nach der Landesgrenze zwischen Thüringen und Hessen überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde noch mit der linken Fahrzeugfront erfasst. Das Tier lief aber anschließend weiter. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Mündener Straße in Witzenhausen kam es gestern gegen 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Daheim angekommen bemerkte ein 52-Jähriger aus Neu-Eichenberg Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür seines VW Golf auf der Beifahrerseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Bei dem Fahrzeug des möglichen Verursachers soll es sich um einen dunklen Volvo 740 mit den Anfangsbuchstaben "KA-" handeln, der neben dem Golf geparkt hatte. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Witzenhausen gegen einen 25-Jährigen aus Witzenhausen der am gestrigen Vormittag aus Frust gegen die Eingangstür des Job-Centers in der Walburger Straße in Witzenhausen getreten hat. Dadurch riss die Verglasung der Tür, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

