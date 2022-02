Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Ausfahren von Grundstück - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin bog am Donnerstag, 10.02.2022, gegen 13.45 Uhr, von einem Grundstück einer Arztpraxis in die Baumgartner Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden 43-jährigen Pkw-Fahrer. Durch die Kollision wurde der Pkw der Frau nach rechts abgewiesen und landete auf zwei im Grünstreifen vorhandene größere Steinfindlinge. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw der Frau musste vom Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

