POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Unfallflucht durch Parkrempler

Einen Schaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Pkw-Lenker am Montagnachmittag in Mosbach-Diedesheiman einem Auto. Ein geparkter Audi wurde gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkegeschäfts in der Straße "Steige" an der linken hinteren Tür und am linken Schweller zerkratzt. Vermutlich handelt es sich beim Verursacher, der sich dann von der Unfallstelle entfernte, um den Lenker eines weißen Pkw. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht oder dem Flüchtenden machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen: Alkoholisiert unterwegs

Ein 30-jähriger Renault-Fahrer wurde am Dienstag in der Rathausstraße in Buchen durch Polizeibeamte kontrolliert. Diese nahmen während der Überprüfung gegen 17.30 Uhr Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Ein Wert von zwei Promille war das Ergebnis. Dem Renault-Fahrer wurde anschließend im Krankenhaus Blut abgenommen. Der Mann muss nun mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis und einer Anzeige rechnen.

Mosbach: Spiegel gestreift und geflüchtet

Ein geparkter VW Polo wurde zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag in Mosbach durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Die Besitzerin parkte ihren Pkw am Sonntag gegen 19 Uhr in der Eisenbahnstraße. Als sie am Dienstag gegen 12.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel beschädigte wurde. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Unfallflucht oder dem Verursacher werden durch das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

