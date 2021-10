Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.10.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach: Einbruch in Fitnessstudio - Mann festgenommen

Bei einem Einbruch in ein Fitnessstudio in Limbach-Krumbach wurde in der Nacht auf Samstag ein knapp fünfstelliger Bargeldbetrag gestohlen. In das Studio, das sich auf einem Campingplatz in der Straße "Alte Mühle" befindet, drang der Täter zwischen Freitag um 23.30 Uhr und Samstag um 0.30 Uhr ein und entwendete Bargeld und weitere Gegenstände. Durch Ermittlungen, eine eingeleitete Fahndung und einen Hinweis aus der Nachbarschaft des zunächst unbekannten Mannes, konnte ein 27-Jähriger festgenommen werden. Bei ihm fanden Polizeibeamte einen großen Teil des Diebesgutes und Drogen. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell