Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Geräte von Baustelle gestohlen

Auf einem Baustellengelände in Heilbronn-Neckargartach haben sich in der Nacht auf Dienstag Diebe herumgetrieben. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem Grundstück an der Römerstraße und öffneten gewaltsam zwei Baucontainer. Aus diesen entwendeten sie mehrere hochwertige Geräte. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefonnummer 07131 28330.

Heilbronn: Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Heilbronn eine Fußgängerin angefahren. Der 34-Jährige war gegen 11 Uhr mit seinem Pkw in der Gerberstraße unterwegs. Dabei übersah er offenbar die 37-Jährige auf dem Fußgängerüberweg. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell