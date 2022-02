Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneute Straßenblockade der B31

Freiburg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, 11.02.2022, gegen 08.20 Uhr, kam es erneut zu einer Straßenblockade der B31 in Freiburg. Rund 20 Aktivisten der "Letzten Generation" blockierten mit Transparenten die Fahrbahn in Fahrtrichtung Donaueschingen. Weitere Sympathisanten befanden sich am Fahrbahnrand.

Sechs Personen mussten nach mehreren Aufforderungen durch die Polizei von der Fahrbahn getragen werden. Weitere Personen räumten die Fahrbahn freiwillig und begaben sich an eine vorgeschlagene Ausweichörtlichkeit.

Bereits gegen 08.55 Uhr war die Fahrbahn der B31 wieder frei. Während der Dauer der Blockadeaktion kam es zu erheblichem Rückstau und Beeinträchtigung des Verkehrs.

Gegen sechs Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

