POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich berauschter Autofahrer versucht zu flüchten

Am Donnerstagabend, 10.02.2022, hat ein mutmaßlich berauschter Autofahrer in WT-Tiengen versucht, vor einer drohenden Kontrolle zu flüchten. Gegen 23:30 Uhr war der 22-jährige einer Polizeistreife aufgefallen, wie er über eine Fahrbahnmarkierung einen Kurvenbereich schnitt. Als der Streifenwagen gewendet wurde, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit deutlich und bog mehrmals im Innenstadtbereich von Tiengen ab, um offensichtlich so zu entkommen. Schließlich konnte die Streife am Ende einer Straße auf das Auto aufschließen und den Fahrer anhalten. Dieser wies typische Symptome einer Drogenbeeinflussung auf. Der Fahrer räumte den Konsum ein und gab auch gleichzeitig preis, Drogen dabei zu haben. So fanden sich im Auto zwei Haschischbrocken, ein Tütchen mit Marihuana und eine kleine Plombe mit Resten von mutmaßlichem Kokain, das allesamt beschlagnahmt wurde. Außerdem wurde beim Fahrer eine Blutprobe erhoben.

