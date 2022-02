Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Rücksichtsloses Überholen verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Mit seinem Caddy befuhr am Donnerstag, 10.02.2022 gegen 13.40 Uhr ein 53 Jahre alter Mann die L 149 bergwärts zwischen Präg und Bernau-Dorf. Nach einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte dieser kurz vor der Abzweigung Präger Boden einen vor ihm fahrenden Pkw und beabsichtigte auch den davor fahrenden Lkw mit Anhänger, trotz kommender Kurve, zu überholen. Dabei kam ihm ein 31 Jahre alter Mann in seinem Audi entgegen. Der Caddy-Fahrer versuchte noch nach rechts zu ziehen, kollidierte dabei mit dem Anhänger des Lkws und anschließend frontal mit dem Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Caddy und der Audi mussten abgeschleppt werden. Zeitweise musste die L 149 voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 25000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell