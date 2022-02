Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach

Efringen-Kirchen: 2. Folgemeldung zu - Verdacht auf versuchtes Tötungdelikt, hier: Zeugenaufruf für den Zeitraum der Flucht

Freiburg (ots)

Da für den Zeitraum der Flucht des Beschuldigten am Abend des 07.02.2022 nicht durchgehend Erkenntnisse vorliegen, bittet die Sonderkommission um Zeugenhinweise.

Wer im Zeitraum 22:15 Uhr bis 23:50 Uhr im relevanten Bereich B3 Großraum Efringen-Kirchen Wahrnehmungen zu einer Flucht bzw. dem flüchtenden Autofahrer gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel: 0761-882-2880 zu melden.

Anonyme Hinweise können unter: https://www.bkms-system.net/lkabw-staatsschutz angegeben werden.

- 1. Folgemeldung 08.02.2022 -

Die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg sowie das Polizeipräsidium Freiburg laden zur gemeinsamen Pressekonferenz, um den aktuellen Sachstand zum Ermittlungsverfahren darzustellen.

Die Pressekonferenz wird am Mittwoch, 09.02.2022, um 14 Uhr im Schwarzwaldsaal des Regierungspräsidiums Freiburg (Bissierstraße 7, 79114 Freiburg, Erdgeschoss) stattfinden.

Medienschaffende werden gebeten, sich bis spätestens 09.02.2022, 10 Uhr, per E-Mail an freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de anzumelden. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, Ihr Medium sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an. Aus Infektionsschutzgründen gilt beim Zugang zum Gebäude die 3G-Regel. Bitte halten Sie die entsprechenden Nachweise bereit. Sofern Sie sich nicht an ihrem Sitzplatz befinden, ist außerdem im gesamten Gebäude eine FFP-2-Maske zu tragen.

Bei Zufahrt zu den Parkplätzen des RP bitten wir auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz hinzuweisen, um Ein- und Ausfahrt kostenfrei zu ermöglichen.

Zum Fall werden voraussichtlich sprechen:

- Leitender Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt, Leiter Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach

- Andreas Stenger, Präsident Landeskriminalamt Baden-Württemberg

- Franz Semling, Präsident Polizeipräsidium Freiburg

- Moderation: Laura Riske, Leiterin Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Polizeipräsidium Freiburg

- Erstmeldung 08.02.2022 -

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach, des Landeskriminalamt Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am gestrigen Montagabend, dem 7. Februar 2022, wollten Polizeibeamte der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Freiburg gegen 22:15 Uhr einen 61-jährigen PKW-Fahrer in Efringen-Kirchen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, da dieser durch seine Fahrweise auffiel.

Der Mann weigerte sich jedoch anzuhalten und flüchtete. Es gelang, das Auto des Flüchtenden im Bereich der B3 - Höhe Einmündung Engetalstraße durch weitere Streifenfahrzeuge zu stoppen. Als einer der Polizeibeamten zur Durchführung der Kontrolle auf das Fahrzeug zuging, fuhr der Fahrzeugführer unvermittelt auf den Beamten zu und kollidierte frontal mit dem Beamten.

In diesem Zusammenhang kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse durch die Polizeibeamten. Der Autofahrer konnte dennoch erneut flüchten. In Efringen-Kirchen wurde er endgültig gestoppt und festgenommen. Der Mann war alkoholisiert und wurde aufgrund zweier Schussverletzungen an den Armen ambulant behandelt. Der 61-Jährige deutsche Staatsangehörige war bereits wegen Beleidigung und räuberischem Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 39-jährige Polizeibeamte wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Polizeipräsidiums Freiburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Rahmen einer Ermittlungskooperation.

