Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Unfallflucht mit leicht Verletzten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 10.02.2022, gegen 13.15 Uhr, kam es in der Hauptstraße, vor der Sparkasse in Kirchzarten zu einer Verkehrsunfall, bei dem sich ein 93-jähriger Fahrradfahrer eine Kopfplatzwunde zuzog und deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der lebensältere Mann war zu Sturz gekommen, weil zuvor offenbar ein Kind mit seinem Fahrrad die Treppen der Sparkasse hinuntergefahren war und beinahe mit dem 93-Jährigen kollidierte, welcher sich erschreckte und anschließend zu Fall kam.

Beim Eintreffen der Polizei war der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort.

Der Junge wird wie folgt beschrieben:

- ca. 12-14 Jahre alt - ca. 165 cm groß - trug schwarze Bekleidung - hatte schwarze Haare und einen Sidecut - war mit einem sportlichen Fahrrad unterwegs

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell