Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Fahrer gibt nach Unfallflucht freiwillig den Führerschein ab

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 09.02.2022, um 09:10 Uhr konnte durch eine Streife des Polizeirevier Waldkirchs festgestellt werden, wie ein 80-jähriger Fahrzeugführer einen in der Lange Straße in Waldkirch befindlichen Bauzaun streifte und seine Fahrt unvermittelt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Im Rahmen einer darauffolgenden Verkehrskontrolle räumte der Fahrer ein, dass er auf dem Weg zum Einkaufen bereits gegen 2-3 weitere, geparkte Fahrzeuge gefahren sei. Auch hier hatte er jedoch seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Noch vor Ort gab der lebensältere Mann den Beamten völlig freiwillig seinen Führerschein ab und will künftig kein Auto mehr fahren..

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und mögliche, weitere Geschädigte.

