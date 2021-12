Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin muss Gegenverkehr ausweichen

Polizei sucht Zeugen (12.12.2021)

Furtwangen (ots)

Bereits am Donnerstag, 2. Dezember, hat gegen 7.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer auf der Landesstraße 175 zwischen Furtwangen-Rohrbach und "Fuchsfalle" eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte fuhr mit einem schwarzen Seat in Richtung St. Georgen und wich wegen eines die Straße überquerenden Tieres auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam ihm eine 18-jährige Toyota Auris Fahrerin entgegen, die nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu vermeiden. Die Frau kam dabei wegen Schneeglätte nach links von der Straße ab und in einem Acker zum Stehen. Sie blieb, ebenso wie eine Mitfahrerin, unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Während der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiterfuhr, hielt kurz danach eine Autofahrerin an der Unfallstelle, um der Verunglückten zu helfen. Die Polizei bittet diese Fahrerin und andere Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

