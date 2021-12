Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin fällt aus ihrem Auto (12.12.2021)

Königsfeld (ots)

Eine stark betrunkene Autofahrerin hat am Sonntag gegen 13.30 Uhr die Polizei in Königsfeld in der Parkstraße auf den Plan gerufen. Ein Passant rief an und teilte mit, dass eine offensichtlich betrunkene Fahrerin auf dem Parkplatz einer Klinik gefahren und dort aus ihrem Auto gefallen sei. Die Beamten trafen eine 59-Jährige schlafend in einem Audi Q 5 an und weckten sie. Die Frau war stark betrunken und hatte sich bei ihrem Sturz aus dem Auto eine Kopfverletzung zugezogen. Die Polizisten forderten einen Krankenwagen an, der sie in ein nahes gelegenes Krankenhaus brachte. Ihr Auto holte ein Angehöriger ab. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verdacht einer Trunkenheitsfahrt.

