Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall verursacht Blechschaden (11.12.2021)

Schonach (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 18 Uhr auf der Sommerbergstraße. Eine 32-jährige Audi S7 Sportback Fahrerin fuhr hinter einem VW Golf Sportsvan eines 21-Jährigen. Als dieser abbremsen musste, reagierte die Frau zu spät und fuhr auf den VW auf. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell