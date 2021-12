Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb, Lkrs. RW) Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (12.12.2021)

Horb, A81 (ots)

Horb/A81 - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute (12.12.2021), gg. 17 Uhr, auf der Bundesautobahn 81, unmittelbar nach der Anschlussstelle Horb, in Fahrtrichtung Singen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Pkw-Lenkerin eines Opel Corsa, an der Anschlussstelle Horb, auf die A81 auf und übersah hierbei den von hinten herannahenden und vorfahrtsberechtigten Pkw-Lenker eines BMW, welcher seinerseits den rechten von zwei Fahrstreifen befuhr. Der BMW-Fahrer erkannte die Situation und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch kollidierte der BMW im Heckbereich mit dem Pkw Opel. Wegen der heftigen Kollision schleuderte der Corsa auf den linken Fahrstreifen. Hier wurde dieser schließlich durch einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Audi Q7 erfasst. Durch die Kollisionen wurde die junge Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt. Durch die Feuerwehr Horb, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort war, wurde die junge Frau geborgen und mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A81 gesperrt und an der Anschlussstelle Horb ausgeleitet werden. Es kam zu einem längeren Stau. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 105.000 Euro beziffert. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.

