Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto durch Feuerwerkskörper beschädigt (12.12.2021)

Donaueschingen

Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein auf der Straße "Drosselweg" geparktes Auto beschädigt. Sie befestigten Böller an einem Citroen C1 und zündeten sie, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Obwohl der Autobesitzer den Böllerknall hörte und sofort aus dem Fenster schaute, konnte er die Täter nicht mehr sehen. Hinweise auf sie werden an das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, erbeten.

