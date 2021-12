Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Gasgeruch Haus evakuiert (11.12.2021)

Schönwald (ots)

Gasgeruch hat am Samstag gegen 16.30 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf der Robert-Gerwig-Straße verursacht. Ein aufmerksamer Anwohner hatte beim Schneeschippen Gasgeruch wahrgenommen und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr, die mit neun Helfern anrückte, konnte den deutlich wahrnehmbaren Geruch zunächst nicht eindeutig lokalisieren, weshalb sie und die Polizei vorsorglich 16 Anwohner des betroffenen Gebäudes evakuierten. Mehrere Messungen bestätigten dann aber, dass der starke Geruch nicht von einem Gasleck stammte. Ursache war ein Abflussrohr einer Regenrinne an der Gebäuderückseite. Nach der Entwarnung konnten die Bewohner nach rund 45 Minuten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

