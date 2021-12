Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher suchen Firmen im Industriegebiet heim (13.12.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei ermittelt gegen Einbrecher, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen in zwei Firmen auf der Carl-Zeiss-Straße eingestiegen sind. Die Einbrecher gelangten über Fenster in Verwaltungsgebäude der Betriebe und durchsuchten sämtliche Büros. Ob und was die Täter möglicherweise entwendeten, müssen die Polizei noch ermitteln. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell