FW-BO: PKW-Brand auf der A 40

Am Montagvormittag kam es auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund kurz vor der Anschlussstelle "Stadion" zu einem PKW-Brand. Der Fahrer blieb unverletzt, die A40 musste in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden.

Um 10.58 Uhr meldete ein Autofahrer von der A40 in Fahrtrichtung Dortmund Rauch im Innenraum seines PKW. Geistesgegenwärtig stoppte er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen kurz vor der Anschlussstelle "Stadion" und brachte sich in Sicherheit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits Vollbrand. Mit einem Strahlrohr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden und durch Löschschaum wurden die letzten Brandnester in dem ausgebrannten Wagen anschließend vollständig erstickt. Während der Löscharbeiten musste die A40 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. 13 Einsatzkräfte waren vor Ort.

