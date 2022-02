Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Holzverschläge stehen in Flammen

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in der Straße "Am Leisenberg" rückte am Donnerstag, 10.02.2022 gegen 11.20 Uhr Polizei und Feuerwehr aus. Beim Eintreffen vor Ort brannten zwei Holzverschläge mit trockenem Brennholz. Der Brand konnte von der Feuerwehr Zell schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen ergaben, dass in der nebenstehenden Hütte noch Glut im Kamin war und diese durch Funkenflug oben raus das trockenen Brennholz im angebauten Verschlag entzündete. Das Feuer griff auf einen zweiten Holzverschlag mit Gartengeräten über, beide Verschläge brannten komplett ab. Da die beiden Holzverschläge über eine Betonwand direkt mit dem Gebäude verbunden waren, liegt noch ein Gebäudeschaden von rund 1000 Euro vor. Der 85 Jahre alte Besitzer der Hütte war den Rauchgasen ausgesetzt und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Zell war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell