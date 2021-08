Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mofafahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Geilenkirchen (ots)

Am 17. August (Dienstag) ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Hansemannstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Mofafahrerin aus Geilenkirchen schwer verletzt wurde. Die Zweiradfahrerin befuhr die Hansemannstraße und hielt im Einmündungsbereich zur Von-Humboldt-Straße an. Zur gleichen Zeit befuhr eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem PKW die Von-Humboldt-Straße und bog nach links in die Hansemannstraße ab. Hierbei stieß sie mit der wartenden Mofafahrerin zusammen. Diese stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell