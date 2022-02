Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: hochwertiges E-Bike vor Wohnanschrift gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 09.02.2022, auf Donnerstag, 10.02.2022, hat ein Unbekannter ein unverschlossenes E-Bike im Retro Look, der Marke Super 73, in den Farben Rot, Weiß und Schwarz mitgenommen. Das E-Bike stand in der Webergasse vor der Wohnanschrift des Geschädigten. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.200 Euro.

