PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddieb festgenommen +++ Einbruch in Waschanlage +++ Diebstahl von Baustelle +++ Pkw aufgebrochen +++ Sachbeschädigung an mehreren Pkw +++ Farbschmierereien an Fassade

Hofheim (ots)

1. Flüchtiger Fahrraddieb festgenommen,

Hattersheim am Main, Rosengarten, 20.02.2022, 23:45 Uhr

(fj)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch eine Streife der Polizeistation Hofheim ein mutmaßlicher Fahrraddieb auf seiner Flucht vom Tatort festgenommen. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Rosengarten" in Hattersheim am Main. Er entwendete ein im Treppenhaus angeschlossenes E-Bike der Marke Cube im Wert von etwa 4500 Euro. Der Besitzer des E-Bike bemerkte das Geschehen und informierte die Polizei. Er sah schließlich wie der Tatverdächtige mit dem entwendeten E-Bike das Haus verließ und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige kurz darauf festgenommen werden. Er führte hierbei neben dem entwendeten E-Bike auch Aufbruchswerkzeug bei sich, welches sichergestellt wurde.

Am Montagmorgen wurden bei Durchsuchungsmaßnahmen an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen ein weiteres E-Bike sowie weitere Beweismittel aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

2. Einbruch in Waschanlage,

Kriftel, Kapellenstraße, Sonntag, 20.02.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 08:45 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Waschanlage in der Kapellenstraße in Kriftel eingebrochen. Hierfür brachen die Täter im Schutz der Dunkelheit Teile der zur angrenzenden Bahnseite gelegenen Außenwand der Anlage auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort stahlen die Täter Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebe stehlen Werkzeug von Baustelle, Kriftel, Kapellenstraße, Freitag, 18.02.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 07:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte ein hochwertiges Werkzeug von einer Kriftler Baustelle. Der oder die Täter suchten zwischen Freitag und Montag ein Baustellengrundstück in der Kapellenstraße auf und begaben sich dort zu einem Baucontainer. Dieser wurde durch die Unbekannten aufgebrochen, sodass man an ein darin befindliches Werkzeug in Form eines Vibrationsstampfers gelangte. Mit ihrer Beute, deren Wert im vierstelligen Bereich liegt, gelang ihnen daraufhin die Flucht.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Fahrzeug aufgebrochen,

Flörsheim am Main, Hauptstraße, 20.02.2022, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fj)Am späten Sonntagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Flörsheim zum Einbruchsdiebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Kia Sportage ein. Der Dieb entwendete die auf dem Beifahrersitz abgestellte "Louis Vuitton"-Handtasche. Hierin befand sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld. Am Pkw entstanden etwa 400 Euro Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Sachbeschädigung an mehreren Pkw,

Kelkheim (Taunus), Stadtteil Münster, Hattersheimer Straße / Kapellenbergstraße / Frankenallee, 20.02.2022, 19:30 Uhr bis 21.02.2022, 06:00 Uhr,

(fj)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Kelkheimer Stadtteil Münster durch unbekannte Täter an mindestens fünf geparkten Pkw Seitenscheiben eingeschlagen. Im Laufe des Montagvormittags wurden bei der Polizei mehrere Strafanzeigen erstattet. Die Fahrzeuge der fünf Geschädigten waren in der Hattersheimer Straße, der angrenzenden Kapellenbergstraße sowie der nahegelegenen Frankenallee geparkt. Aus keinem der fünf Fahrzeuge wurden Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2800 Euro geschätzt.

Die Polizei in Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

6. Sachbeschädigung durch Farbschmierereien, Flörsheim am Main, Jahnstraße, 18.02.2022, 22:30 Uhr bis 19.02.2022, 19:15 Uhr

(fj)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten unbekannte Täter die Fassade einer Garage und eines Reihenhauses in der Flörsheimer Jahnstraße. Mit grüner Farbe wurde jeweils drei Mal der Buchstabe "X" auf die Fassade geschmiert. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der (06145) 5476-0 entgegen.

7. Verkehrsunfallflucht in Flörsheim am Main, Flörsheim am Main, Altkönigstraße, 18.02.2022, 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(fj)Am Freitagnachmittag kam es in der Nähe des Flörsheimer Bahnhofs zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Eine in der Altkönigstraße am Fahrbahnrand geparkte graue Mercedes E-Klasse wurde - mutmaßlich beim Rangieren - durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die unfallverursachende Person verließ den Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei der durch die Polizei durchgeführten Spurensicherung konnten Hinweise auf ein rotes Fahrzeug festgestellt werden. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Unfallflucht werden unter der (06192) 2079-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell