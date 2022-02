PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Dosenwurf und Ladendiebstahl++Pfefferspray und Stuhlwurf nach Ladendiebstahl++Diebstahl von 3 Pedelecs++beschädigte Ampelanlage++Alleinunfall unter Alkoholeinfluß++Unfall mit leicht verletzter Person

Hofheim (ots)

1. Dosenwurf und Ladendiebstahl | Hofheim, Chinon Center | Samstag, 19.02.2022, 18:29 Uhr |

Am Samstagabend konsumierte ein unbekannter Täter eine Getränkedose in einem Hofheimer Einkaufsmarkt, bezahlte diese aber nicht. Er warf selbige Dose auf eine Marktmitarbeiterin, verfehlte diese jedoch. Ein Mann hielt sich mutmaßlich mit seiner Mutter in einem Einkaufsmarkt im Chinon Center auf. Nach ersten Ermittlungen konsumierte er ein Getränk aus einer Metalldose. Im Zuge dessen wurde er durch eine 26-jährige Marktangestellte angesprochen und aufgefordert, seine Mund-/Nasenbedeckung wieder aufzusetzen. Dies nahm der Mann offensichtlich zum Anlass, die Dose gezielt in Richtung der Verkäuferin zu werfen, welche jedoch ausweichen konnte und glücklicherweise nicht getroffen wurde. Im weiteren Verlauf verließ der Mann den Laden, ohne die vorher konsumierte Ware zu bezahlen. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Alter: ca. Mitte / Ende 20 Jahre - schlanke Statur - dunkle kurze Haare

Der Mann entfernte sich in einem Auto der Marke Alfa Romeo mit MTK Zulassung. Hinweise zu Täter und Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 entgegen.

2. Versuchte gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray, Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Stuhlwurf| Sulzbach, Main-Taunus Zentrum | Samstag, 19.02.2022, 15:55 Uhr

In einem Bekleidungsgeschäft des Main-Taunus Zentrums hielten sich am Samstagnachmittag ein Mann und ein Jugendlicher auf, welchen zuvor ein Hausverbot erteilt worden war. Der diensthabende Ladendetektiv forderte zunächst beide Personen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Hierüber sichtlich erbost, sprühte der 32-jährige Mann aus Gießen mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung des eingesetzten 31-jährigen Mannes vom Sicherheitspersonal, verletzte diesen oder andere Personen jedoch nicht. Bei einem Blick in den mitgeführten Rucksack des 15-jährigen Jugendlichen aus dem mittelhessischen Vöhl konnte der Ladendetektiv Diebesgut aus vorangegangenen, bereits angezeigten Ladendiebstahl feststellen. Beide Personen wurden ins Büro des Ladendetektives zitiert. Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Eschborner Polizeistreife warf der erwachsene Täter mit einem Stuhl gegen Wand und Tür des Ladendetektivbüros. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der jugendliche Beschuldigte versuchte in einem unbeobachteten Moment, drei Jacken in einem Wert von knapp 400 EUR aus dem Büro des Ladendetektives zu entwenden, scheiterte hierbei jedoch. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen nach Hause entlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 zu melden.

3. Diebstahl von drei Pedelecs aus Kellerräumen | Kriftel, Sindlinger Straße | Donnerstag, 17.02.2022 - Samstag, 19.02.2022

Unbekannte/r Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in Kriftel, beschädigte hierbei ein Garagentor und entwendete drei Pedelecs. Der entstandene Sachschaden am einem eingedrückten Metallteils des Garagentors wurde mit etwa 500 EUR beziffert. Die E-Bikes der Marken Centurion und AsVIVA waren teilweise mit einem Schloss gesichert, ihr Zeitwert wurde auf etwa 4.000 EUR geschätzt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Ampelanlagen | Hofheim, Nordring / Niederhofheimer Straße / Reifenberger Straße| bis Samstag, 19.02.2022, 09:45 Uhr (Meldezeitpunkt)|

Nach entsprechender Mitteilung am Samstagmorgen stellte befasste Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Hofheim fest, dass gleich vier Drückertasten an Fußgängerampeln im Kreuzungsbereich Nordring / Niederhofheimer Straße / Reifenberger Straße durch unbekannte/n Täter beschädigt worden waren. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 EUR. Ein Sturmschaden wurde vor Ort ausgeschlossen. Die offenliegenden Drücker, zum Teil ragten Kabel aus den Schächten, wurden mit Klebeband vorsorglich abgeklebt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 20790.

5. Alleinunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrer leicht verletzt | Hofheim-Wallau, Landstraße 3017 | Sonntag, 20.02.2022, 04:16 Uhr |

Mutmaßlich aufgrund erheblicher Alkoholisierung kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, der Unfallfahrer verletzte sich hierbei zusätzlich leicht. Ein 22-jähriger Mann aus Hochheim befuhr mit seinem Audi A1 die Landstraße 3017 aus Richtung Wallau Gewerbegebiet in Richtung Wallau Ortsmitte. Hierbei kam er in Höhe der Weinbergstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden, die Schadenshöhe wurde auf 10.000 EUR geschätzt. Der Mann wurde aufgrund einer Handverletzung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da ein zuvor durchgeführter Atemalkoholwert von 1,52 Promille festgestellt worden war. Ein entsprechendes Verkehrsstrafverfahren wurde eingeleitet.

6. Unfall mit Leichtverletzten | Kelkheim, Kronberger Straße | Samstag, 19.02.2022, 19:45 Uhr |

Bei einem Verkehrsunfall in Kelkheim ist am Samstagabend ein Beteiligter leicht verletzt worden. Ein 32-jähriger Mann aus Kelkheim befuhr mit seinem VW Kleinwagen die Frankfurter Straße aus Richtung Stadtmitte in Richtung Kronberger Straße. Ein 61-jähriger Mann aus Kelkheim befuhr mit seinem SUV die Frankfurter Straße aus Richtung Am Kirchplatz in Richtung Stadtmitte. Im Einmündungsbereich Frankfurter Straße / Kronberger Straße übersah der SUV Fahrer hierbei den vorfahrtsberechtigten VW Fahrer. Bei einer Kollision wurden beide Fahrzeug beschädigt, hierbei entstand Sachschaden von geschätzten 3.400 EUR. Der VW Fahrer erlitt leichte Verletzung, musste glücklicherweise aber nicht in eine Klinik verbracht werden.

Pressemitteilung vorgelegt von Döring, PHK und KvD

