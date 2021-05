Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Ahlhorn +++ Verursacher alkoholisiert und ohne Führerschein

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 30. Mai 2021, gegen 19:05 Uhr, beabsichtigte ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Opel von der Visbeker Straße nach links in die Straße "Am Scheidewald" abzubiegen.

Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und touchierte einen Baum.

Anschließend flüchtete er mit seinem stark beschädigten Pkw. Circa eine Stunde später konnte der Pkw-Fahrer, es handelte sich um einen 40-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Der 40-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann aus der Gemeinde Großenkneten nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Ein Arzt entnahm dem 40-Jährigen eine Blutprobe.

Die entstandenen Sachschäden wurden auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

