POL-MTK: Gestohlener Mini Cooper in Brand gesetzt +++ Mehrere Einbrüche im Main-Taunus-Kreis +++ Mülltonne brennt +++ Mercedes und Fahrerin nach Unfallflucht gesucht

Hofheim (ots)

1. Gestohlener Mini Cooper in Brand gesetzt, Sulzbach (Taunus), Mühlstraße, Friedhofsparkplatz, Donnerstag, 17.02.2022, 23:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag setzten Unbekannte auf dem Parkplatz des Sulzbacher Friedhofs ein Fahrzeug in Brand. Wie sich zeigte war der Mini Cooper zuvor in Frankfurt als gestohlen gemeldet worden. Gegen 23:00 Uhr vernahmen Zeugen ein verdächtiges Geräusch aus Richtung des dortigen Parkplatzes in der Mühlstraße sowie ein unbekanntes Fahrzeug, welches mit erhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Kurz darauf konnte auf dem Parkplatz ein in Vollbrand geratenes Fahrzeug festgestellt werden. Der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass dieses Mitte Januar in Frankfurt-Sossenheim von Unbekannten gestohlen worden war. Ersten Ermittlungen zufolge stand der weiße Mini Cooper bereits in den vergangenen Tagen auf dem Friedhofsparkplatz und wies dabei einen sichtbaren Unfallschaden auf.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet um die Mithilfe der Bevölkerung und sucht nach Zeuginnen und Zeugen die in der Nacht des Brandes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder verdächtige Personen in den zurückliegenden Tagen am und um das abgestellte Fahrzeug beobachtet haben. Die Telefonnummer lautet: (06192) 2079-0.

2. Marxheimer Wohnhaus von Einbrechern aufgesucht, Hofheim am Taunus, Marxheim, Breckenheimer Straße, Montag, 14.02.2022, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 09:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag haben Unbekannte die Abwesenheit einer Hausbewohnerin in Marxheim ausgenutzt und sind in ihr Haus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter suchten das Anwesen in der Breckenheimer Straße auf und verschafften sich dort über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Im Anschluss an die Tat suchten die Einbrecher das Weite. Aktuell können noch keine Angaben zu einem potenziellen Stehlgut gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher steigen übers Fenster ein, Hattersheim am Main, Okriftel, Linsenberger Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Linsenberger Straße in Okriftel eingebrochen. Der Einstieg erfolgte dabei über ein Seitenfenster. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht und durchwühlt. Die Flucht der Täter erfolgte über eine Terrassentür in unbekannte Richtung. Bislang können noch keine genauen Angaben zum Diebesgut getroffen werden.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Großraummülltonne fängt an zu brennen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neue Heimat, Donnerstag, 17.02.2022, 10:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen brannte in der Straße "Neue Heimat" in Eddersheim eine Großraummülltonne. Ein Mitarbeiter der Stadt stellte bei der Entleerung der Tonne eine Rauchentwicklung aus dem Inneren fest und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den in der Zwischenzeit entfachten Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Einbrecher suchen Wohnung im zweiten Obergeschoss auf, Kriftel, Oberweidstraße Donnerstag, 17.02.2022, 12:10 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag versuchten Unbekannte in eine Kriftler Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Im Zeitraum von 12:10 Uhr und 13:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher in einem unbeobachteten Moment Zutritt zum Wohnhaus in der Oberweidstraße. Hier begaben sie sich ins zweite Obergeschoss und versuchten dort eine Wohnungstür aufzubrechen. Der oder die Täter wurden mutmaßlich bei ihrer Tathandlung gestört, sodass sie ihr Vorhaben beendeten und in unbekannte Richtung flüchteten. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Mercedes und Fahrerin nach Unfallflucht gesucht, Hattersheim am Main, An der Ölmühle, Dienstag, 15.02.2022, 13:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag in Hattersheim ereignet hat, die zugehörige Verursacherin sowie ihr Fahrzeug, eine silberne A-Klasse von Mercedes mit dem Teilkennzeichen "SWA" Gegen 13:00 parkte eine unbekannte Frau mit dem besagten Mercedes aus einer Parklücke in der Straße "An der Ölmühle" aus und touchierte dabei einen geparkten Transporter an der Fahrzeugtür. Anschließend fuhr die Dame davon. Am Transporter, einem VW Crafter, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Unfall konnte in Teilen von Zeugen beobachtet werden.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag 22.02.2022: Landesstraße 3005, Höhe Eschborn

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

