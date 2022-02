PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddiebstähle +++ PKW beschädigt +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

Diebstahl von Fahrrädern in der Weidfeldstraße und Wacholderweg, 65760 Eschborn, 18.02.22, zwischen 09:00 Uhr und 16:20 Uhr

In Eschborn-Niederhöchstadt kam es am 18.02.2022 im Verlauf des Tages zu zwei Diebstählen von Fahrrädern. Ein E-Bike stand in der Weidfeldstraße vor einem Wohnhaus. Ein weiteres Fahrrad stand im Wacholderweg vor einem Wohnhaus. Beide Fahrräder waren mit Schlössern gesichert. Die Geschädigten konnten keine Hinweise zu den unbekannten Tätern:innen geben. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf insgesamt 3200,00 EUR.

Hinweise nimmt die sachbearbeitende Polizeistation Eschborn gerne entgegen. Tel.: 06196 /96950

Sachbeschädigung an PKW in der Feldbergstraße, 65824 Schwalbach/Ts., zwischen dem 17.02.22, 20:00 Uhr und dem 18.02.22, 08:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, 17.02.2022 auf Freitag, 18.02.2022 beschädigten unbekannte Täter:innen die Windschutzscheibe eines grauen Renault, der in Schwalbach geparkt war. Die Tat ereignete sich in der Feldbergstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Hinweise auf die Täter:innen sind nicht vorhanden.

Hinweise nimmt die sachbearbeitende Polizeistation Eschborn gerne entgegen. Tel.: 06196 / 96950

Trunkenheitsfahrt in der Taunusstraße, 65830 Kriftel, 18.02.2022 um 22:45 Uhr

Am späten Freitagabend, 18.02.2022 gegen 22:45 Uhr wurde ein 44-jähriger Opel-Fahrer im fließenden Straßenverkehr einer Verkehrskontrolle durch eine uniformierte Streife unterzogen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,55 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss Blut durch einen Arzt entnommen, um die genaue Blutalkoholkonzentration zu ermitteln. Nach der Blutentnahme konnte der Fahrer die Dienststelle wieder verlassen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

