POL-ESW: Pressebericht vom 04.07.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 13:30 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 39-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw in der Bismarckstraße in Eschwege auszuparken. Dabei beschädigte sie einen geparkten Pkw Ford Focus, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 03:34 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die "Alte Mühlhäuser Landstraße" aus Richtung Segelflugplatz Eschwege in Richtung Langenhain. Als plötzlich ein Reh die Straße kreuzte musste er stark abbremsen und kam dadurch mit dem Auto von der Fahrbahn nach links in den Graben ab. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen beim Aufprall. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit einem Rehbock kollidierte, um 03:36 Uhr, eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal, die auf der Reichensächser Straße in Richtung Hoheneiche unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang überquerte das Tier die Straße, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Rehbock wurde tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 03:00 Uhr kam es vergangene Nacht auf der L 3424 zwischen Langenhain und Eschwege zu einem Wildunfall mit einem Reh. Dieses wurde von dem Pkw eines 56-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst und tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Alkoholisiert randaliert, dann Widerstand geleistet

Um 01:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Eltmannshausen in der Straße "Am Anger" / Abteroder Straße ein 61-Jähriger herumschreit und Mülltonnen umwerfen würde. Der 61-Jährige wurde dann stark betrunken in einem Vorgarten angetroffen. Nachdem die Beamten ihm die Haustür aufgeschlossen hatten, wurde ihm aufgetragen, sich ab nun ruhig zu verhalten. Dies missfiel ihm offensichtlich, so dass er am Ende zur Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht werden sollte. Dabei kam es durch den 61-Jährigen zu erheblichen Widerstand; die Polizeibeamten blieben jedoch unverletzt. Der 61-Jährige trug einige Schürfwunden an der Hand davon. Nach Prüfung und Begutachtung der Haftfähigkeit und der Verletzungen durch einen Arzt wurde er in die Gewahrsamszelle eingeliefert.

Diebstahl von Gartenmöbeln

Zwischen dem 02.07.22, 17:00 Uhr und dem 04.07.22, 08:45 Uhr wurden in der Königsberger Straße in Eschwege von dem eingezäunten Freigelände eines Geschäftes eine Vielzahl von Gartenmöbeln entwendet. Hierzu wurden die Sicherungsketten des Zaunes vermutlich mittels eines Bolzenschneiders durchtrennt, um die Gartenmöbel (Tische, Stühle, Lounges) zu stehlen. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug (Lkw) genutzt wurde. Der Schaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben. Um Hinweise bittet die Eschweger Polizei unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Sonntagabend wurde ein Pkw angehalten, der von einem 32-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige. Zudem fuhr er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine geringe Menge Marihuana konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Die Polizei in Hessisch Lichtenau wurde gestern Abend alarmiert, nachdem es zwischen zwei Eheleuten zu einer Auseinandersetzung kam. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 34-Jähriger den gemeinsamen Hund mittels eines Arbeitsschuhs geschlagen. Als die Ehefrau dazwischen ging, um das zu unterbinden, wurde sie ebenfalls mit dem Arbeitsschuh geschlagen. Gegen den 34-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 03.07.22, um 07:20 Uhr, wurde ein 51-Jähriger aus Hessisch Lichtenau durch die Polizeistreife an seinem Wohnort überprüft, da er zuvor stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen sein soll. Bei Eintreffen der Polizei bestätigte sich der Eindruck, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß beim Überholen

Um 09:26 Uhr befuhr heute Morgen ein 45-Jähriger aus Witzenhausen die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Werleshausen setzte ein 38-Jähriger aus Könnern mit seinem Klein-Lkw (Kastenwagen) zum Überholen an. Als dieser auf Höhe des Pkws des 45-Jährigen war, beabsichtigte auch dieser zu überholen, übersah aber dabei den überholenden Pkw des 38-Jährigen, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

