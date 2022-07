Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.07.22

Eschwege (ots)

Unfall beim Einscheren

Um 13:28 Uhr befuhr gestern Mittag eine 27-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw den Steinweg in Wanfried in Richtung der Marktstraße. Aufgrund parkender Autos fuhr die 27-Jährige auf die Gegenfahrbahn, um an den geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei kamen ihr zwei Radfahrer entgegen, so dass sie in eine Lücke zwischen den geparkten Autos einscheren wollte. Dabei streifte sie einen geparkten Pkw Suzuki, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Auf Pkw aufgefahren

Um 15:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 34-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die Bismarckstraße in Eschwege und beabsichtigte nach links auf die Reichensächser Straße einzubiegen. Dahinter fuhr ein 47-Jähriger aus der Gemeinde Meißner. Zunächst hielt die 34-Jährige an, fuhr dann kurz an, um dann wieder verkehrsbedingt abzustoppen. Dieses erneute Abstoppen bemerkte der 47-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Gegen Entlüftungssäule gefahren

Ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard fuhr gestern Nachmittag, um 15:55 Uhr, mit seinem Pkw den Marktplatz in Eschwege. In einer Linkskurve geriet er mit dem Auto nach links über die Fahrbahnbegrenzung hinaus und prallte mit dem Fahrzeug gegen eine der dort aufgestellten Entlüftungssäulen. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen; Fahrerin leicht verletzt

Um 20:24 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege den Südring in Eschwege. Nachdem sie in den Heckenrosenweg abgebogen war, kam sie kurz nach dem Abbiegen mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Grundstückseinfahrt. Dabei wurde noch ein Gartenzaun beschädigt. Die Fahrerin selbst wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden; er war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte gestern am späten Abend, um 23:43 Uhr, eine 35-Jährige aus Helmsdorf, die mit ihrem Pkw von Abterode in Richtung Eschwege unterwegs war. Durch den Aufprall verfing sich der Waschbär im Bereich des Kühlergrills, wo er dann von der Polizeistreife aus seiner Lage befreit werden konnte. Anschließend lief er in einem angrenzenden Waldstück davon. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein roter VW Polo im Bereich der hinteren linken Tür angefahren. Der Unfall ereignete sich bereits am 28.06.22, im Laufe des Nachmittages, wobei die 55-Jährige Geschädigte aus Hessisch Lichtenau die mögliche Unfallörtlichkeit nicht eingrenzen konnte. Schaden: ca. 600 EUR; Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 23:18 Uhr befuhr gestern Abend eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode von Weißenbach in Richtung Trubenhausen. Kurz vor Trubenhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Auto der 30-Jährigen entstand Sachschaden im Frontbereich.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

